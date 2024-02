PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "PsicoNapoli, Osi non basta"

"L'ora di Max", titola il Corriere dello Sport raccontando della vittoria al 95' della Juventus

"L'ora di Max", titola il Corriere dello Sport raccontando della vittoria al 95' della Juventus. In taglio basso "PsicoNapoli, Osi non basta" in merito al pareggio raccolto a Cagliari con la beffa all'ultimo secondo. "Un cantiere dopo lo tsunami", il titolo del fondo di commento alla notizia.