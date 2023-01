PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Raspadori lancia l’altro Napoli”

“Raspadori lancia l’altro Napoli”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Raspadori lancia l’altro Napoli”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Gli azzurri debuttano in Coppa Italia, obiettivo da aggiungere a Scudetto e Champions League. Al Maradona la Cremonese di Ballardini (21): Spalletti rilancia Jack con Simeone. Fuori Kvara e Osi. La terna al femminile". Al centro ampio spazio alla Roma: "Dybala raddoppia. Con Paulo in campo la Roma vola: da 1,2 punti-partita a 2,3". Spazio anche alla Supercoppa tra Milan e Inter: "Il calcio dei petrodollari".