PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Re di coppe"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria dell'Inter di Inzaghi in Supercoppa contro il Milan di Pioli: "Re di coppe. Supercoppa all'Inter, Inzaghi fa quattro su quattro". In taglio basso spazio alla Juventus, e alla nuova dirigenza bianconera: "La nuova Juve riparte da zero". Sempre in basso l'intervista ai due figli di Sinisa Mihajlovic prima di Lazio-Bologna: "Le nostre squadre del cuore".