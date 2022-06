PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Ritorno al futuro"

"Barella e Pellegrini stendono l'Ungheria: Italia prima nel girone".

"Ritorno al futuro", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Nations League, dopo lo shock Mondiale la Nazionale ritrova gioco e fiducia: 2-1. Barella e Pellegrini stendono l'Ungheria: Italia prima nel girone". In taglio alto spazio ad un possibile clamoroso ritorno: "25 milioni per Lukaku in prestito". Di spalla ancora mercato: "Berardi, la Roma ci prova".