PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Rudi sul filo”

“Rudi sul filo”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Rudi sul filo”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli non decolla: le prossime due settimane sono decisive per il futuro dle tecnico. Garcia ha quattro partite per blindare la panchina. Udinese, Lecce, Real e Fiorentina: bisogna riprendere un passo da campioni. Osi, ieri il confronto: il caso è rientrato. Il mistero Lindstrom". Di spalla la Juventus: "Milik e Chiesa: la Juve ci riprova contro il Lecce". Spazio anche all'Inter: "Muro Inter: miglior difesa in Europa".