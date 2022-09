PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Salviamo la faccia”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida di San Siro tra Italia e Inghilterra

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida di San Siro tra Italia e Inghilterra: "Salviamo la faccia. L'Italia sfida l'Inghilterra: deve evitare la sconfitta per restare in A". Spazio all'Inter in taglio alto: "Inter, avanti con Simone. Patto con Zhang: Inzaghi incassa la fiducia". Al centro spazio alla vittoria della Francia: 2-0 all'Austria.