PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Sarri-Spalletti: la notte del 4-3-3”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le tre grandi sfide in programma per la quinta giornata di Serie A

"Senza respiro". Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le tre grandi sfide in programma per la quinta giornata di Serie A. In particolare per quanto riguarda la sfida tra Lazio e Napoli si legge: “Sarri-Spalletti: la notte del 4-3-3”. In basso, si parla delle sanzioni inflitte ai club italiani dall'Uefa: "Fair play, multe alle big".