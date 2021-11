PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "ScappaNapoli"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con il poker della capolista Napoli alla Lazio: "ScappaNapoli. Spalletti travolte la Lazio (4-0) e stacca il Milan nel segno di Maradona. Fantastica doppietta di Mertens, gli azzurri in vetta vanno a +3". A centro pagina le dichiarazioni di Pioli dopo il ko interno del Milan contro il Sassuolo: "Ci è mancata lucidità". Di spalla spazio all'infortunio a Federico Chiesa: "Allegri perde Chiesa: stop fino al 2022". In tagli basso spazio alla vittoria della Roma contro il Torino: "Muro Roma, decide Abraham".