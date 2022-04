PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Scatto Napoli per Traorè”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato del Napoli e le parole del direttore sportivo Giuntoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato del Napoli e le parole del direttore sportivo Giuntoli: "Scatto Napoli per Traorè. 'Ci piace'. L'esterno del Sassuolo è un obiettivo del ds Giuntoli. 'Anguissa? Vogliamo riscattarlo'". Al centro spazio alla Roma e al netto successo contro il Bodø/Glimt che ha permesso ai giallorossi di approdare in semifinale di Conference League, dove ad attenderla ci sarà il Leicester: "C'è solo la Roma". In taglio alto gli anticipi che della trentatreesima giornata che prendono oggi il via: "Nuova Inter per la volata"; "Il Milan cerca i gol perduti". In basso l'inchiesta sulle plusvalenze: "Plusvalenze, lite sui prezzi. Juve e Napoli hanno contestato il metodo utilizzato dalla Procura".