PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “SchiacciaNapoli”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il poker del Napoli a Genova che è valso il primato in classifica: "SchiacciaNapoli. Dopo i 4 gol all'Udinese, altri 4 alla Samp: punteggio pieno e primato. Osimhen, show e doppietta: "Spalletti mi dà grande fiducia" Controsorpasso in classifica sulle milanesi. A segno anche Ruiz e Zielinski". In taglio altola vittoria della Roma sull'Udinese: "La Roma si rialza. Pellegrini, un caso". Spazio anche alla Lazio: "Lazio con orgoglio. Ci pensa Immobile".