PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Simone se ne va"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter a Salerno: "Simone se ne va. Nerazzurri a +4 sul Milan, che domani sfiderà il Napoli a San Siro. L'Inter travolte la Salernitana (5-0), Inzaghi: 'In testa per restarci'". Di spalla spazio alla vittoria della Lazio contro il Genoa: "Rilancio Sarri con Pedro e Luis Alberto". In taglio basso spazio all'emergenza Covid in Inghilterra: "Covid, Premier in ginocchio".