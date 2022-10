PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Solo il Napoli"

"Con i 4 di Cremona è a quota 35 gol stagionali e in classifica stacca tutti"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il primato in solitaria del Napoli: "Solo il Napoli. Spalletti dilaga con tre panchinari: Simeone, Lozano e Olivera. Con i 4 di Cremona è a quota 35 gol stagionali e in classifica stacca tutti". A centro pagina spazio alla Roma che batte il Lecce, ma perde Dybala: "Roma, gioia a metà: Dybala segna il 2-1 contro il Lecce e va ko". In taglio alto spazio a Verstappen, che vince il Mondiale di Formula 1 tra le polemiche: "Verstappen mondiale, ma è formula caos".