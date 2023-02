PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Spalletti, che appello ai napoletani”

“Spalletti, che appello ai napoletani”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del tecnico del Napoli

“Spalletti, che appello ai napoletani”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del tecnico del Napoli: "'Il loro sostegno è ancora più importante di ciò che dico io in campo'". Al centro ampio spazio alla vittoria della Juventus in Coppa Italia ai danni della Lazio che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per le semifinali: "Un po' più Alllegri". In taglio alto la Roma e il caso Zaniolo: "Nico più sì che no, ma Dan è freddo". Di spalla l'Inter: "Darmian firma e Skriniar perde la fascia".