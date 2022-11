PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Spalletti e Pioli lanciano la volata” 

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i sorteggi delle italiane in Europa

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i sorteggi delle italiane in Europa: "Coppe, si può. “Napoli con l’Eintracht, Inter col Porto, rischio Conte per il Milan. Spareggi Europa League: c’è Juve-Nantes, Roma col Salisburgo”. Di spalla si legge: “Spalletti e Pioli lanciano la volata”, in riferimento ai match di oggi degli azzurri e dei rossoneri. Spazio anche a Gavi, vincitore del premio Golden Boy.