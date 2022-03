PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Spalletti rilancia: voglio 30 punti”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la voglia del Napoli di mettersi subito alle spalle il ko interno contro il Milan

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la voglia del Napoli di mettersi subito alle spalle il ko interno contro il Milan: “Spalletti rilancia: voglio 30 punti”. Al centro l'intervista a Fabio Cannavaro che dice la sua sulla corsa al titolo: "Scudetto per quattro. Un errore clamoroso tagliare fuori la Juve. E il Napoli rimane in corsa". In taglio spazio anche alla Champions: "Il sogno Inter è un'impresa a Liverpool". In taglio basso si vola in Inghilterra: "CR7, la fuga spiazza lo United".