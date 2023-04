PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Spalletti riparte da Lecce: ‘Io, l’ultimo samurai'”

“Spalletti riparte da Lecce: ‘Io, l’ultimo samurai”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del tecnico del Napoli

“Spalletti riparte da Lecce: ‘Io, l’ultimo samurai'”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del tecnico del Napoli. "Il Napoli con Raspadori titolare (19)". In taglio alto il caso Lukaku dopo Juve-Inter e gli impegni di Inter e Milan: "Forza Lukaku. L'Inter lo lancia in campionato per i gol-Champions. Il Milan sfida l'Empoli: Pioli fa solo tre cambi". Di spalle la decisione del Giudice Sportivo di chiudere la Curva della Juventus contro il Napoli dopo gli episodi di razzismo contro l'Inter.