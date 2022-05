PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Spalletti show: 'Girerò Napoli in camper’”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista della gara con il Genoa

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista della gara con il Genoa: "Il Genoa al Maradona. Spalletti show: ‘Girerò Napoli in camper’”. Al centro spazio alla Juventus e alle mosse per il futuro: "Juve a reazione. Pogba o Milinkovic, Di Maria e Perisic: la vera lista di Allegri”. Spazio poi alla lotta scudetto: “L’Inter chiude aiuto a Gasp”, in riferimento alla sfida di domani tra Milan e Atalanta che potrebbe indirizzare la lotta al primo posto. Sulla Roma: “Roma per l’Europa, Mou attacca”.