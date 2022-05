PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Spalletti, tira una brutta aria”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la posizione di Luciano Spalletti

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la posizione di Luciano Spalletti: "Napoli discute il futuro del tecnico. Spalletti, tira una brutta aria. Uno striscione esposto all'esterno dello stadio lo invita ad andarsene: l'inquietudine di Luciano". In taglio centrale l'interessamenteo della Roma per Paulo Dybala, la carta vincente sarebbe Mourinho: "Dybala a Roma, Mou lo vuole". In taglio alto le mosse societarie del Milan e le mosse di mercato estive dell'Inter.