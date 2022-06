PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Stop player"

"Una squadra di campioni a costo zero, ma non c'è mercato per tutti".

"Stop player", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Una squadra di campioni a costo zero, ma non c'è mercato per tutti". Apertura dedicata alla trattativa tra Di Maria e la Juventus: "Di Maria, ci siamo". In taglio basso spazio a CR7, proposto dal suo agente al Chelsea: "Ronaldo, veleno United-Chelsea".