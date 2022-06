PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Tutti su Gnonto"

"Fiorentina, Sassuolo e Monza sfidano i club di Bundesliga".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'asta che si è aperta intorno al debuttante in Nazionale: "Tutti su Gnonto. Fiorentina, Sassuolo e Monza sfidano i club di Bundesliga". Di spalla ancora spazio al mercato con i colpi in arrivo sponda Roma: "Il colpo di Mou: Matic alla Roma", e sponda Juventus: "Pogba alla Juve: ecco il giorno". In taglio basso spazio allo spareggio per i Mondiali in Qatar: "Ucraina, un addio in lacrime".