PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Ultimatum Raspadori"

Spazio alla trattativa Raspadori tra Napoli e Sassuolo in prima pagina nell'edizione di oggi del Corriere dello Sport: "Ultimatum Raspadori. Club più vicini: il Sassuolo dà 48 ore al Napoli. Carnevali e ADL divisi da un milione. Ndombele e Navas alla stretta finale. E Spalletti a Verona si è goduto Kvaratskhelia". A centro pagina spazio all'emergenza infortuni in casa Juventus: "Juve, fuori un altro". In taglio alto la vittoria di Jacobs nei 100 metri agli Europei di Atletica: "Magic J".