PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Una Roma a reazione”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Roma in Europa League sul campo dell'Ajax: “Una Roma a reazione”. In taglio alto la Juventus che si coccola il ritrovato Dybala: "Riecco la Juve di Dybala. Con Ronaldo c'è Paulo". Di spalla l'approfondimento sulla Champions League e in taglio basso l'intervista a Fabio Capello.