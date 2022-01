PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: “Viola indomabile: la resa di Spalletti”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko del Napoli in Coppa Italia e con il successo del Milan: “Viola indomabile: la resa di Spalletti. Coppa, la Fiorentina passa a Napoli (5-2). Milan, ok col Genoa (3-1)". In taglio alto si parla si parla dell'Inter: "Fenomeno Inzaghi. Supercoppa e ottavi Champions: ora lo vogliono tutti". Sulla sinistra spazio al mercato di Lazio e Roma.