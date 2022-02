PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Zaniolo, scoppia il caso"

"Zaniolo scoppia il caso". Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole del manager della Roma Pinto che apre alla cessione del talento giallorosso: "'Non so se il prossio anno resterà'. Juve e Tottenham in agguato". Di spalla spazio al prossimo derby della Madonnina: "La marcia in più dell'Inter spaventa Pioli". A centro pagina le prime dichiarazioni di Vlahovic con la nuova maglia bianconera: "Vlahovic va oltre CR7: 'Alla Juve niente scuse'".