PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "ADL pensa a Benitez e Mazzarri"

La Gazzetta dello Sport stamani titola in prima pagina: "Magia Eriksen". Derby ring: l'Inter vince 2-1 con il Milan in dieci, il danese da possibile addio a un regalo per Conte su una super punizione al 96', rimonta da semifinale. Rissa tra Ibra e Lukaku nel primo tempo, pazzesco scontro con insulti. Zlatan: "Vai a fare i tuoi riti voodoo da un'altra parte, asino". Romelu: "Tua madre invece...". E nella ripresa lo svedese si fa cacciare.

Juventus - "Trofeo e rinnovo: Buffon su butta": titolare in Juve-Spal (20:45), Gigi domani fa 43 anni e vuole regalarsi l'Inter. Oggi pure Atalanta-Lazio (17:45).

Napoli - In taglio basso l'ultimatum a Gattuso: "De Laurentiis è tutto un film: pensa a Benitez e Mazzarri"