PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport apre con Pirlo: "La mia Signora. Inter, che botta"

"La mia Signora". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola sulla Juventus di Andrea Pirlo che al ritorno in campo, dopo la sosta, vedrà il rientro dagli infortuni di alcuni giocatori. Torneranno De Ligt e Alex Sandro: nasce la Juve di trasformisti così come vuole il tecnico.

Inter che botta: Brozovic positivo - Spazio in taglio basso alla notizia di ieri sera con cui la Croazia ha annunciato la positività di Marcelo Brozovic. Un'altra tegola per i nerazzurri durante la sosta. Il centrocampista è l'unico contagiato tra i nazionali croati di Serie A.