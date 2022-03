PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Facciamo l'Italia"

"Facciamo l'Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Facciamo l'Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Stasera il primo spareggio verso Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord. Il ct Mancini schiera l'Euro-tridente Berardi, Immobile e Insigne: "Giochiamo come siamo capaci". Pienone al Barbera: c'è la spinta dei 32.000. Anche Tamberi e Jacobs pronti a tifare la Nazionale. Intanto il Portogallo e CR7 con l'ansia: tanti assenti contro la Turchia.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Dubbi sugli stipendi, altre accuse di falso in bilancio". Club nei guai, perquisizioni in tutta Italia eseguite oggi dalla Guardia di Finanza di Torino che hanno riguardato delle scritture private tra società e calciatori a proposito delle retribuzioni degli stessi nei due anni del Covid.