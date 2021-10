PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Il derby d'Italia. Milan, è emergenza"

"Il derby d'Italia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sulla gara di domani sera tra Inter e Juventus. Una partita "nel segno della Nazionale" scrive la rosea: Barella e Locatelli, scudieri di Mancini, guidano quasi una squadra azzurra. Il ct: "Bello vederli a questi livelli". Calhanoglu e Dybala sono recuperati.

Toro forza 3 - Spazio in taglio alto alla vittoria del Torino ieri sera contro il Genoa per 3-2: Sanabria-Pobega-Brekalo i marcatori. Juric, grazie ai suoi, piega il Genoa e si rilancia. Destro e Caicedo non bastano ai rossoblù.

Milan in corsia d'emergenza - Spazio in taglio bassa al prossimo avversario dei rossoneri che stasera affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Stefano Pioli ha gli uomini contati, ma Ibrahimovic dovrebbe tornare al centro dell'attacco.