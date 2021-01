PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport in apertura con Papa Francesco: "Papa sport"

"Papa sport" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura con un'intervista a Papa Francesco. "Chi vince non sa cosa si perde" dice il Pontefice. Prima intervista a Francesco sui valori e sui campioni, come un'enciclica laica: "Maradona poeta in campo, Bartali è stato un esempio. La vittoria può rendere arroganti e il doping annulla la dignità".