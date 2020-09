PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inchiesta Suarez, spunta il ds Paratici!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un'intervista esclusiva a Romelu Lukaku, nella quale il gigante belga si racconta e parla del suo rapporto con il tecnico nerazzurro: "Papà Conte", il titolo in prima pagina. "L'allenatore mi capisce davvero: giocare con lui è come un sogno", dichiara l'attaccante nerazzurro, che poi prosegue: "Dopo la sconfitta di Coppa non ho parlato per quattro giorni". Infine una parola sull'ultimo acquisto nerazzurro, Vidal: "Il suo arrivo è molto importante, ci serviva esperienza e qualità".

Ibra, metti un timbro per il pass - Taglio basso per il Milan, impegnato questa sera nel secondo turno preliminare di Europa League contro il Bodoe. Stasera alle 20.30 a San Siro la squadra di mister Pioli cerca il sedicesimo risultato utile consecutivo, ed in avanti si affiderà nuovamente a Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Problemi nella retroguardia rossonera che hanno condizionato la vigilia: Duarte è stato trovato positivo al Coronavirus e tutti i giocatori si sono dovuti sottoporre a tampone.

Inchiesta Suarez, spunta Paratici - Prende sempre più corpo l'inchiesta attorno al caso Suarez, con le indagini partite ieri dopo alcune intercettazione che rivelavano come il suo esame per ottenere il passaporto comunitario fosse in realtà una farsa. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici viene citato più volte nelle intercettazioni telefoniche tra i dipendenti dell'Università: proseguono le indagini della Procura ed ora anche la Federcalcio apre un fascicolo.