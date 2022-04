PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter B&B, il diavolo sul muro"

"Inter B&B" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento ai nerazzurri.

"Inter B&B" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento ai nerazzurri. Alle 18 arriva l'Hellas Verona a San Siro: a Brozovic e Barella, amiconi del centrocampo, si affida Inzaghi per andare a -1. Al posto dello squalificato Lautaro Martinez, ci sarà un'occasione per Correa.

Il diavolo sul muro - Spazio in taglio laterale al prossimo impegno del Milan a Torino contro i granata. Per Giroud non sarà vita facile: ci sarà Bremer a marcarlo. Caccia ai gol da primato contro il re dei duelli aerei.

Ritrovare Vlahovic: rebus al Max - Spazio in taglio laterale al momento che sta attraversando l'attaccante serbo. Vlahovic alla Juve segna meno che a Firenze: servono più riferimenti. Contro il Cagliari Allegri deve blindare il quarto posto e rilanciare anche Dusan.