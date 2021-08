PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter-Dzeko ora è fatta"

Apertura della Gazzetta delllo Sport dedicata oggi a un'intervista a Brahim Diaz, tornato al Milan dopo il primo anno di prestito: "Il mio Milan da 10". Il giocatore arrivato dal Real Madrid ha aggiunto: "Con quel numero sulle spalle non temo nulla. Pioli un maestro, Ibra motiva tutti e con Giroud lotteremo per lo scudetto".

"Inter-Dzeko ora è fatta" - Il bosniaco è stato acquistato dai nerazzurri che attendono di salutare Lukaku destinato al Chelsea. L'ormai quasi ex giocatore della Roma sarà oggi a Milano per visite e firma.

"La Juventus è già in testa" - Allegri e il mercato, per i bookmakers i bianconeri sono già in pole position per vincere nuovamente lo scudetto.

"Ferragosto prepara i botti" - Kostic verso la Lazio di Sarri, Nastasic torna alla Fiorentina, Nainggolan diviso tra Cagliari e Besiktas.