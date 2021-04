PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter si vola. Ibra per blindare il 2° posto"

"Inter si vola". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani col riferimento ai nerazzurri. Zhang torna per lo scudetto e intanto parte il piano per il nuovo ciclo. Il presidente avrà un altro socio di minoranza, firmerà i rinnovi di Lautaro e Bastoni. Con Marotta deciderà le strategie e i rinforzi per la prossima Champions.

De Rossi - Spazio in taglio laterale alla notizia di ieri riguardante il ricovero a Roma dopo il focolaio azzurro, di Daniele De Rossi. L'ex romanista, dopo essere risultato positivo al Covid, finisce all'ospedale Spallanzani in via precauzionale.

Milan - Spazio in taglio laterale alla prossima sfida dei rossoneri che oggi scenderanno in campo al Tardini per affrontare il Parma. Ibra con Rebic e Calha per il blindare il 2° posto