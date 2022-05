PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter, sorpasso da pazzi"

"Inter, sorpasso da pazzi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento alla vittoria di ieri dei nerazzurri sull'Empoli.

"Inter, sorpasso da pazzi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento alla vittoria di ieri dei nerazzurri sull'Empoli. Brutto avvio: 2-0 per l'Empoli, ma poi San Siro trascina la squadra alla grande rimonta fino al 4-2. Doppietta per un Lautaro scatenato.

Juve flop - Spazio alla sconfitta dei bianconeri contro il Genoa per 2-1 nel taglio basso della prima pagina. Il gol di Dybala non basta e Vlahovic ora è un caso. Si riscatta Criscito al 96' e il Genoa così spera ancora.

E il Milan si carica - Spazio anche ai rossoneri che domenica affrontano l'Hellas Verona. Pioli deve rispondere per tornare primo e i numeri pre match lo spingono.