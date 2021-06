PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Italia ci fai sognare"

"Italia ci fai sognare". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il gioco è il migliore visto finora e c'è un grande spirito di gruppo. La Francia è più forte, ma si può battere così come il Belgio: gli Azzurri possono provare a vincere l'Europeo. Locatelli e Berardi star a sorpresa, la Juventus va su Manuel: offerti 30 milioni di euro.

Europei - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la competizione in atto in questi giorni con il titolo seguente: "L'Olanda vola agli ottavi. Dalla sfida Ucraina-Austria la nostra possibile avversaria". La squadra di De Boer vince 2-0 contro l'Austria, quella di Shevchenko 2-1 con la Nord Macedonia. Stasera Inghilterra-Scozia.

Christian Eriksen - Il centrocampista danese trova spazio nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna con questo titolo: "Operato". Oggi il 29enne sarà dimesso, ma gli è stato impiantato nel cuore il defibrillatore, mettendo a rischio il suo futuro con l'Inter. Intanto l'amico Lukaku e De Bruyne ribaltano la sua Danimarca che prima del match ha esposto la sua mega maglia sul campo con il 10. Applausi inoltre dopo 600 secondi.