PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "L'Italia riparte lenta, frenata dopo 11 vittorie"

"L'Italia riparte lenta", titola La Gazzetta dello Sport oggi in taglio alto, con la prima pagina dedicata al Gran Premio di Formula 1 di Monza. In Nations League gli azzurri impattano per 1 a 1 contro la Bosnia di Edin Dzeko: si ferma dunque ad 11 a striscia di vittorie consecutive dei ragazzi di Mancini. Gli azzurri fermati da una rete dello stesso Dzeko, a cui ha risposto il ritorno alla rete di Stefano Sensi. Lunedì la sfida all'Olanda.

Juve, Suarez avanti tutta - Pagina due che apre con le operazioni di mercato che stanno iniziando ad entrare nel vivo. La Juventus è sicura che non ci saranno problemi con il Barcellona, che nel frattempo si è assicurato Depay, per liberare Luis Suarez: fra pochi giorni sosterrà l'esame di italiano per ottenere il passaporto. Bianconeri dunque che avanzano con forza sull'obiettivo uruguaiano.



Messi, indietro tutta - E' arrivato nel tardo pomeriggio di ieri l'annuncio tanto atteso di Lionel Messi: "Resterò al Barcellona". Non una scelta ma una forzatura: "Sono stato costretto a rimanere qui. Non farei mai causa al club della mia vita". Il campione resterà dunque blaugrana fino al termine della prossima stagione, ma già da gennaio sarà libero di accordarsi con una nuova squadra in vista di giugno 2021.