PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Lukaku, segno subito. E parla Gasp..."

Apertura della Gazzetta dello Sport di oggi dedicata all'Inter e in special modo al ritorno di Romelu Lukaku, ufficializzato negli scorsi giorni dai nerazzurri. Il titolo a centro pagina recita: "Lukaku, segno subito". In Sardegna l'attaccante di Inzaghi si prepara con l'amico Onana per una partenza sprint. Al proprio tecnico ha promesso 30 gol.

Il taglio alto è dedicato a Gian Piero Gasperini e alle sue dichiarazioni in vista dell'inizio del suo 7° anno da allenatore della Dea: "Sarà un'Atalanta da battaglia - dichiara - Volevo andarmene, ma poi i tifosi...".

Parlando di mercato del Milan invece, si parla di "piano bis" per Pioli: "Diallo in difesa, De Ketelaere e spazio a Pobega".

Infine sulla Juventus il titolo recita: "Pogba e Di Maria, settimana calda. Chelsea-De Ligt, sale l'offerta".