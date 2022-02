PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Più Toro che Signora. Atalanta d'America"

"Più Toro che Signora" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sul Derby della Mole finito in pareggio. La Juve va avanti con De Ligt, ma poi si ferma. Nel secondo tempo i granata crescono e pareggiano con Belotti. Bremer annulla Vlahovic e Dybala va ko. Per Allegri è un buon punto, mentre secondo quanto detto da Juric, il Toro meritava di più.

Dea d'America - Spazio in taglio alto alla notizia della possibile cessione dell'Atalanta al fondo americano KKR. Il 55% della società andrà agli investitori statunitensi, mentre i Percassi resteranno alla guida. L'annuncio è vicino.