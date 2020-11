PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Protocollo violato, la Lazio rischia"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: "Firmi o no?". Il riferimento è a tre campioni della Serie A che devono trovare un'intesa per il rinnovo del contratto con il proprio club. Il Milan è ottimista per Donnarumma, Lautaro aspetto dall'Inter un'offerta da big, mentre fra il triste Dybala e la Juve c'è distanza.

Nazionale - "Al tele-poker Italia": il taglio basso è dedicato al 4-0 rifilato dagli azzurri all'Estonia ieri sera. Grifo sbanca tutto.

Scandalo tamponi - "Protocollo violato": la Lazio rischia, aggirata la Asl e niente quarantena. Oggi in Figc interrogato il medico.

Covid & convocazioni - "Bolle scoppiate": dopo i cinque nazionali della Fiorentina, fughe dai club e isolamenti fai da te. I casi sono troppi.

Mihajlovic - "Guerre e rinascite": Sinisa e i segreti per non mollare mai, l'autobiografia vista da Veltroni.

CR7 - "Ronaldo scala la storia": Cristiano segna nel 7-0 del Portogallo e arriva a quota 746 gol, raggiungendo Puskas.