PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport titola: "Scudetto alla Diavola. Roma, altro flop!"

"Scudetto alla Diavola". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan. Rossoneri scatenati: due squadre per restare in alto: Mandzukic, Tomori e Junior Firpo. Il croato si presenta così: "Ibrahimovic è ancora un animale, io sarò come lui". Si chiude per il difensore del Chelsea, assalto finale a quello del Barcellona.

Juventus-Napoli - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per la gara tra bianconeri e partenopei con il titolo seguente: "SuperCoppa". Questa sera alle 21:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Cristiano Ronaldo ed Insigne si contendono il primo trofeo dell'anno. Gattuso: "Io e Pirlo siamo come Bud Spencer e Terence Hill".

Inter - Spazio nella parte bassa della prima pagina del quotidiano anche per i nerazzurri con il titolo seguente: "Non solo Lukaku, il gol è di tutti". Dodici calciatori sono andati in rete. Altro primato importante sui gol realizzati con dei colpi di testa, ma resta ancora il tabù punizioni pur avendo diversi specialisti a disposizione nella propria rosa.

Roma - "Altro flop". Questo il titolo che viene utilizzato dal quotidiano nel taglio alto della prima pagina. Nei supplementari di Coppa Italia due espulsi per i giallorossi e pasticcio con le sostituzioni: finisce 2-4, ma la sconfitta sarebbe arrivata anche a tavolino. Lo Spezia di Italiano vola ai quarti di finale mentre Fonseca adesso è a rischio.

Serie A - Anche il nostro campionato trova spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "L'Atalanta a Udine per dare l'assalto al terzo posto". Si gioca oggi il recupero della decima giornata quando una pioggia torrenziale impedì alla due squadre di scendere in campo alla Dacia Arena. Gasperini vuole la vittoria per avvicinarsi alle due milanesi.