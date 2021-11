PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Vale un mondo"

"Vale un mondo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Serve l'Euromagia per volare al Mondiale. Mancini in Nord Irlanda cerca gol qualificazione: "Niente cattivi pensieri, a marzo ci sono i playoff". Occhio a Svizzera-Bulgaria. Intervistato dal quotidiano Gigi Riva, le cui parole vengono riportate nel taglio laterale, punta su Nicolò Barella e metaforicamente suggerisce di spegnere tv e telefono ovvero di pensare solamente a scendere in campo e dare il meglio, senza ascoltare gli altri risultati. Intanto Morata promuove la Spagna, mentre Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo vanno ai playoff.