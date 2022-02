PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Aggancio!"

"All'ultimo respiro. Domenica duello con Pioli".

"Aggancio!", titola così oggi la Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Lazio, che lancia gli azzurri al primo posto a pari punti del Milan. "All'ultimo respiro. Domenica duello con Pioli". A centro pagina un indizio di mercato che spunta dai social: "Zaniolo: Juve mi piaci". Ancora mercato di spalla, con le due milanesi in lotta per l'attaccante del Sassuolo: "Scamacca che derby".