PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ansia Maradona, ricoverato in clinica a La Plata"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta un'intervista ad Andrij Ševčenko che sul "suo" Milan ha detto: "Milan, con Ibra si può. C'è tutto per lo scudetto". Il Pallone d'oro continua: "Zlatan trascina e merita il rinnovo, Pioli ha costruito un gruppo forte".

Champions League - Taglio alto dedicato alla Coppa. "Real-Inter è una finale": Zidane e Conte, vietato perdere. Lippi: "Sono due leader veri". I nerazzurri senza Lukaku cercano la svolta a Madrid. "Let's hgo Atalanta". Gasperini dice: "Non firmo per il pareggio". A Bergamo c'è il Liverpool. Klopp: "Abbiamo da imparare...".

Var - Rocchi: "Sull'uso del VAR servono indicazioni chiare". Non si placano le polemiche sugli errori arbitrali.

Juventus - "Morata in sorpasso. Dybala non ha più il posto fisso Juve". L'analisi sui nuovi assetti bianconeri.

Il caso - "Ansia per Maradona. E' stato ricoverato in clinica a La Plata". Si parla di crisi depressiva per l'ex giocatore.