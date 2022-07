PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Bonucci: "Siamo pronti a vincere tutto"

"Pronti a vincere tutto" sono le parole rilasciate da Bonucci in esclusiva a La Gazzetta dello Sport con cui la rosea apre in prima pagina.

"Pronti a vincere tutto" sono le parole rilasciate da Bonucci in esclusiva a La Gazzetta dello Sport con cui la rosea apre in prima pagina. "Scudetto subito e Champions in due anni. Di Maria il più completo della A. De Ligt voleva andarsene, Bremer sostituto top" ha detto il difensore bianconero.

Mercato Milan - Spazio agli obiettivi rossoneri sul mercato: De Ketelaere al palo, tra le alternative c'è anche Ziyech e Zielinski.

Mercato Inter - Cambi sulle fasce: Gosens non ingrana e Dumfries è sempre in bilico.