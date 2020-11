PRIMA PAGINA - Gazzetta apre intervistando Conte: "Tutto per l'Inter"

"Tutto per l'Inter". E' con un'intervista esclusiva ad Antonio Conte che La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna del giornale. L'allenatore dell'Inter si racconta, a cominciare dalla sua meticolosità nel lavoro: "Vivo 24 ore al giorno per un unico obiettivo: aiutare la società a tornare tra i top club, dove la storia vuole che stia".

NAZIONALE - Stasera toccherà all'Italia scendere in campo nel match di Nations League contro la Polonia, in vetta al girone. Senza Immobile toccherà ad Andrea Belotti guidare l'attacco azzurro per tentare il sorpasso in classifica a Lewandowski e compagni e La Gazzetta dello Sport titola così: "Carica Belotti. L'Italia sfida la Polonia. E' già testa di serie per il Mondiale".