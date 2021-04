PRIMA PAGINA - Gazzetta - "Bagarre Champions, Gattuso riceve la capolista"

"Saluti & baci". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui nerazzurri. Ci pensa Darmian a piegare il Cagliari. Un girone di ritorno da record, tutte vinte. Conte vede lo scudetto: "C'era chi diceva che i miei erano scarsi e io da cacciare...".

Champions League - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale per il nostro campionato con questo titolo: "Bagarre 4° posto: dalla Dea alla Roma, dietro vincono tutte". Bene l'Atalanta che trova i 3 punti con il brivido finale che sancisce il 3-2 al Franchi di Firenze, ma anche la Roma che vince 1-0 a Bologna facendo turnover.

Cristiano Ronaldo - Il quotidiano nell'edizione odierna dedica uno spazio al fenomeno portoghese, nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "CR7 furioso". Lancio della maglia, pugni contro il muro. Dubbi sul suo futuro, ma intanto è festa con i rossoblù. Cristiano a secco. Pirlo: "Finora mi do 6 di stima".

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Il carisma e i litigi: due facce di Ibra. Ricorso pronto". Lo svedese rimedierà minimo una giornata per le frasi ingiuriose, ma dovrebbe poi tornare presto a disposizione vista la polemica ed il dibattito che si sono aperti sulla questione.Jose Mourinho - C'è spazio per il tecnico degli Spurs nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Che ti succede? Rischia l'Europa e finisce nella bufera". Il Manchester United prevale 3-1 in casa del Tottenham e pone lo Special One in uno stato di crisi, nella settima posizione.