PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Caso Koulibaly, individuato da un video l'ultrà razzista"

"Una coppa tira l'altra". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Mancini carica l'ambiente: "Non vogliamo fermarci più". A Milano tutto esaurito, Chiesa-Insigne vanno all'assalto. La speranza del commissario tecnico: "Imbattuti fino alla fine del Mondiale". Intanto scoppia il caso Donnarumma: striscione contro di lui a Milano, ma un azzurro non si fischia.

Fiorentina - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i viola con questo titolo: "Vlahovic all'asta". Commisso è chiaro con i tifosi e lo scarica: "Non vuole rinnovare". Il presidente italo-americano chiede 90 milioni di euro: sogno Juventus, mentre il Manchester City rimane in agguato e pensa all'attaccante serbo classe 2000.

Serie A - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio anche per un altro tema molto importante che viene introdotto da questo titolo: "Caso Koulibaly, individuato da un video l'ultrà razzista". La Fiorentina ha agito in maniera impeccabile decidendo di collaborare per permettere la buona riuscita delle indagini nel minor tempo possibile.

Milan - I rossoneri trovano spazio nella prima pagina del quotidiano con il titolo seguente nel taglio basso: "Toh, Giroud e Ibra: tornano 726 gol". Dopo la sosta Pioli punta ad avere la coppia che in carriera ha segnato centinaia di reti. E lo svedese carica il Diavolo: "Chi vince lo scudetto? Chi ha Zlatan".

Inter - "Check-up: Dzeko al top, Calha un flop". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina ai nerazzurri. I campioni d'Italia hanno potuto contare finora su un bosniaco in versione super, mentre l'ex Milan ha brillato solo con il Genoa: da uno come lui ci si attende obbligatoriamente di più