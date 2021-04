PRIMA PAGINA - Gazzetta celebra il ruolino esterno del Milan: "Sei bello fuori!"

"Milan, sei bello fuori!". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Spazio, chiaramente, al successo rossonero sul campo del Parma, il tredicesimo in trasferta in questo campionato: un record. Al Tardini anche tante polemiche per l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic dopo un assist. Di Rebic, Kessié e Leao le reti che hanno steso i crociati.