PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Champions, le italiane non vincono"

"Conte ora batti Zizou". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sull'Inter nell'edizione odierna. I nerazzurri sprecano, Lautaro fa cilecca, due traverse, un rigore negato: è pari con lo Shakhtar Donetsk. La qualificazione adesso passa dalle sfide contro il Real Madrid di Zidane (2-2 contro il Borussia Moenchengladbach).

Atalanta - Subito sotto il titolo principale trovano spazio anche i bergamaschi nella prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Rimontona Zapata: l'Ajax giovane scappa, i nerazzurri non mollano". Avvio difficoltoso per la squadra di Gasperini che va sotto 2-0, ma ribalta e riesce a fare 2-2: è seconda.

Juventus-Barcellona - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per la sfida di questa sera tra bianconeri e blaugrana con il titolo seguente: "È Dybala l'anti Messi". CR7 resta positivo e Leo è carico: sconfitto Bartomeu. La Juventus aggrappata alla Joya contro la polveriera Barça.

Lazio - Anche la squadra di Inzaghi trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale in edicola stamani con il titolo seguente: "Incubo biancoceleste". A Bruges in Europa League aspettando l'esito dei tamponi. Giallo Covid: 5 fuori. Anche Immobile e Luis Alberto a casa.

Milan - "I rossoneri comprano, l'arbitro Giacomelli paga". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina. Kabak o Lovato sono i nomi nuovi per il reparto arretrato. Gravi errori del direttore di gara sui rigori: almeno 2 turni di stop per la partita arbitrata contro la Roma.

Coppa Italia - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina al torneo con il titolo seguente: "Bologna e Samp avanti tutta. Oggi ci provano Toro e Cagliari". Battute Reggina e Salernitana, oggi i granata sfidano il Lecce, i rossoblù si troveranno di fronte la Cremonese.