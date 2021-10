PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Contatto Inter-Insigne per bloccare 'tiraggiro'"

“La legge di Max” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, questa mattina. Champions, 1-0 Juve anche in Russia: ottavi a un passo. A San Pietroburgo Allegri fa tre su tre: decide Kulusevski. Il 2 novembre ancora con lo Zenit basterà un pari per passare. In taglio basso spazio anche al Napoli per la solita questione del rinnovo di Insigne: "Contatto con l'Inter per bloccare tiraggiro"